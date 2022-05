Varzim-Mafra, 2-0: triunfo amargo na descida de divisão

O Varzim conseguiu hoje uma 'amarga' vitória, por 2-0, sobre o Mafra, na última jornada Liga Sabseg, num resultado que não evitou a descida de divisão dos poveiros.

A equipa nortenha, que construiu o inglório triunfo com os golos de Heliardo, de grande penalidade, aos 41 minutos, e de Zé Carlos, aos 58, precisava que o Sporting da Covilhã, o outro rival pela permanência, não ganhasse no jogo frente a Estrela da Amadora, algo que não se verificou.

Assim, o histórico emblema poveiro termina a prova no 17.º e penúltimo lugar, com 35 pontos, acompanhado a Académica na descida o terceiro escalão, depois de sete épocas consecutivas nas competições profissionais. Já o Mafra, que entrou tranquilo e sem objetivos de monta para este desafio, fecha a época no nono lugar, com 43 pontos.

A equipa lisboeta, que preferiu apostar no contra-ataque, até entregou a iniciativa do desafio ao necessitado Varzim, que apesar de ter um pouco mais de volume de jogo, sentia dificuldade no último terço.

Já os lisboetas desperdiçaram uma boa oportunidade para inaugurar o marcador, num de par e remates consecutivos de Rodrigo Martins, que o guarda-redes poveiro Ricardo susteve.

O lance capital do primeiro tempo aconteceu já perto do intervalo, quando o central dos poveiros Cássio foi derrubado na área do Mafra, num lance para grande penalidade, que Heliardo, na cobrança, aos 41 minutos, na desperdiçou.

No segundo tempo, os poveiros, já com a vantagem que necessitavam, mantiveram o jogo controlado, impondo presença na área adversária, perante um Mafra praticamente inofensivo.

A equipa nortenha ainda chegou ao 2-0, num cabeceamento de Zé Carlos, aos 58 minutos, mas apesar dos festejos nas bancadas, a situação dos varzinistas não era favorável, porque o Sporting da Covilhã vencia na Amadora.

Ainda assim, os comandados de Pedro Miguel cumpriram a missão e aguentaram a vantagem do seu lado até ao apito final, ficando, depois, no relvado à espera do desfecho do jogo dos serranos, que também seguraram a vitória.

Confirmada a descida à Liga 3, alguns jogadores do Varzim deixaram o campo em lágrimas, perante apupos e alguns aplausos dos adeptos.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim -- Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Heliardo, 41 minutos (grande penalidade).

2-0, Zé Carlos, 58.

- Varzim: Ricardo, Raí Ramos, Cássio, Rêgo, João Reis, Rafael Assis, Zé Carlos (Nuno Valente, 80), Zé Tiago (Tiago Torres, 90+1), Murilo (Tavinho, 63), Heliardo (Agdon, 80) e Tomás Silva (Bruno Tavares, 80).

(Suplentes: Isma, Nuno Valente, George Ofosu, Tiago Cerveira, Luís Pinheiro, Tiago Torres, Agdon, Bruno Tavares e Tavinho).

Treinador: Pedro Miguel.

- Mafra: Renan, Pedro Pacheco, Bura (Bruno Silva, 11, Pedro Lucas, 57), Pedro Barcelos, Tomás Domingos, Leandrinho (Lucas Marques, 66), Inácio Miguel, Matheus Oliveira (Francis Cann, 57), Gui Ferreira, Aparício e Rodrigo Martins (Okitokandjo, 66).

(Suplentes: Miguel Santos, Bruno Silva, Okitokandjo, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Francis Cann, João Goulart, Pedro Lucas e Patrick).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (33), Rafael Assis (45), Leandrinho (59), Zé Carlos (69) e João Reis (70). Cartão Vermelho direto para Inácio Miguel (90+4)

Assistência: Cerca de 3.500 espetadores