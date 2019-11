Varzim-Penafiel, 1-0: golo de Lumeka vale triunfo

O Varzim venceu este sábado o Penafiel, por 1-0, em partida da 11.ª jornada da 2.ª Liga, decidida com o golo de Lumeka, ainda no primeiro tempo.

O avançado inglês frisou a superioridade dos poveiros ao longo de todo o jogo, marcando o tento decisivo aos 28 minutos, perante um Penafiel que praticamente não criou perigo durante toda a contenda.

Com este triunfo, o Varzim ascende, à condição, ao sexto lugar do campeonato, somando agora 19 pontos, enquanto que o Penafiel, que somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer, segue no 10.º posto, com 13 pontos.

Os locais mostraram-se mais ofensivos desde o início da partida, e, mesmo sentindo algumas dificuldades na definição final, foram obrigando o Penafiel a recuar para estancar as investidas contrárias.

Acabou, por isso, por não surpreender que, aos 28 minutos, os poveiros se adiantassem no marcador, com Lumeka na recarga a um livre batido por Hugo Gomes, que embateu na barreira, a desviar para o 1-0.

Mesmo em vantagem, o Varzim não aliviou a pressão e, 10 minutos depois, viu o guardião penafidelense Luís Ribeiro negar, no mesmo lance, remates de Lumeka e Leonardo Ruiz.

Do outro lado, os visitantes tentavam responder em contra-ataque, mas só aos 40 minutos criaram a sua primeira oportunidade, com Ronaldo, na sequência de um livre, a cabecear ligeiramente por cima.

Esperava-se que no regresso do descanso os penafidelenses pudessem reagir com mais contundência, mas acabou por ser o Varzim a surgir ainda mais perigoso.

Explorando a velocidade do seu tridente ofensivo, os donos do terreno criaram uma mão cheia de claras oportunidades de golo, mas ora por falta de pontaria, ora pelas intervenções do guarda-redes Luís Ribeiro, as investidas não deram frutos.

Ao desperdício do Varzim, os durienses não conseguiam fazer melhor, e apesar das tentativas, pouca articuladas, de explorar o contra-ataque, o melhor que conseguiram foi, na parte final, um livre que saiu um pouco ao lado da baliza poveira, mantendo o 1-0 final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Penafiel, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Lumeka, 28 minutos.

Equipas:

- Varzim: Serginho, João Amorim, Luís Pedro, Hugo Gomes, Tiago Cerveira, Christophe, Rui Moreira, Minhoca (Baba Sow, 84'), George (Frederic Maciel, 79'), Leonardo Ruiz (Stanley, 90') e Lumeka.

Suplentes: Ismael, Alan Henrique, Zé Diogo, Stanley, Ricardo Barros, Frederic Maciel e Baba Sow.

Treinador: Paulo Alves.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique (Inácio Santos, 63), Rafa Sousa, Ludovic (Ruster, 59), Alan Schons, Gleison, Ronaldo (Alfredo, 84) e Pires.

Suplentes: Filipe, Inácio Santos, Leandro, Ruster, Alfredo e Jeferson.

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hugo Gomes (11'), Pires (12'), Filipe Macedo (26'), João Paulo (63'), George (76'), Alan Schons (90'+1) e Ruster (90'+2).

Assistência: cerca 1.000 espetadores.