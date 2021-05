Varzim-Penafiel, 1-2: durienses voltam aos triunfos com golos cirúrgicos após o intervalo

O Penafiel venceu este domingo o 'aflito' Varzim, por 2-1, em partida da 32.ª jornada da 2.ª Liga, na qual os durienses construíram o triunfo com uma entrada de eficácia cirúrgica na segunda parte.

Ronaldo Tavares, aos 53 minutos, inaugurou o marcador para o conjunto penafidelense, tendo Robinho, aos 65, dado corpo a uma vantagem, que o Varzim só conseguiu beliscar, na parte final, com Patrick a reduzir aos 79.

Com este resultado os poveiros não conseguem afastar-se dos lugares despromoção, mantendo-se no 15.º posto, com os mesmos 30 pontos, mais dois em relação à zona de descida, enquanto o Penafiel ficou ainda mais confortável na classificação, subido ao sétimo lugar, com 43 pontos.

Apesar dos diferentes estados de anímicos nesta fase final da época, as duas equipas até protagonizaram um primeiro tempo de equilíbrio, com intensas disputas de bola em ambas áreas, onde Wagner destacava-se nos visitantes, com um par de remates perigosos, que o Varzim respondeu com um desvio de Agdon e um tiro de Patrick.

Ainda assim, o Penafiel reagiu melhor na intenção de mudar o nulo registado ao intervalo, regressando para a etapa complementar bem mais balanceado no ataque, e novamente com Wagner em destaque.

Depois de uma inicial ameaça, num remate para grande defesa de Ricardo, o extremo brasileiro voltou a fazer estragos quando criou a jogada do primeiro golo, conseguido numa recarga de Ronaldo Tavares, aos 53 minutos.

O Varzim acusou a desvantagem e com uma série de precipitações na tentativa de resposta, expôs-se, 12 minutos depois, a um contra-ataque letal dos durienses, finalizando no 2-0 por Robinho.

Apesar da segunda contrariedade, os poveiros ainda encontraram ânimo para minimizar os estragos, tendo Patrick, aos 79, reduzido a desvantagem, numa jogada de insistência, e Luís Pedro, já nos últimos suspiros, ainda ameaçado o empate, travado pelo poste, que impôs o 2-1 final para os visitantes.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Penafiel, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Ronaldo Tavares, 53 minutos.

0-2, Robinho, 65'.

1-2, Patrick, 79'.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Michael Douglas, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Tembeng, Isaiah (Nuno Valente, 76), André Vieira (Irobiso, 66), Fatai, Patrick e Agdon (Lessinho, 76).

Suplentes: Ismael, Lessinho, Rui Moreira, Diarra, Pinheiro, Irobiso, Nuno Valente e Baba Sow.

Treinador: António Barbosa.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Gustavo Henrique, Coronas (Vini, 90), Capela, Paulo Henrique, Simão, João Amorim (Leandro, 82), Bruno César, Robinho, Wagner (Rui Pedro, 69) e Ronaldo Tavares (David Caiado, 90).

Suplentes: Filipa, Vitinha, David Santos, Vini, Leandro, Mateus, David Caiado, Rafa Sousa e Rui Pedro.

Treinador: Pedro Ribeiro

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Coronas (42), Robinho (62), Luís Pedro (77), Luís Ribeiro (90+2), Ismael (90+2) e David Caiado (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.