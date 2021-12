Varzim-Trofense, 1-3: treinador novo e... nova derrota para os poveiros

O Trofense conquistou este domingo o terceiro triunfo consecutivo, ao derrotar o Varzim por 3-1, na estreia de Pedro Miguel no banco dos poveiros, sem vitórias há oito jogos, na 14ª jornada da Liga SABSEG.

Elias Achouri inaugurou o marcador, aos 22 minutos, Gustavo Furtado aumentou a vantagem, aos 30', Luís Silva ainda deu esperanças aos varzinistas, aos 34', mas Bruno Almeida sentenciou o encontro, aos 90'+4, e deu a Francisco Chaló a terceira vitória em três jogos no comando dos trofenses.

À procura de quebrar o ciclo negativo, Pedro Miguel promoveu seis mudanças relativamente ao último onze, com as entradas de Ricardo, Luís Pinheiro, Rodrigo Rego, Tiago Cerveira, Luís Silva e Tavinho, enquanto os trofenses mantiveram a formação inicial.

Os varzinistas podiam ter entrado a ganhar, mas Murilo não conseguiu aproveitar a oferta do defesa do Trofense, isolado perante Rodrigo Moura, que se agigantou e evitou o golo.

A turma da Trofa começou a crescer, criou duas oportunidades, por intermédio de Elias Achouri e Bruno Almeida, antes de inaugurar o marcador.

No desfecho de uma boa combinação no flanco direito entre Bruno Almeida e Daniel Liberal, o lateral cruzou para a entrada de Achouri, que na pequena área só teve de encostar, à passagem da meia hora.

Os forasteiros aumentaram a vantagem pouco depois, aproveitando a apatia poveira, num canto em que o esférico sobrou para o segundo poste, onde Gustavo Furtado teve tempo para dominar e armar um remate forte e colocado.

No entanto, a reação do Varzim foi imediata, no seguimento de uma bola parada, com Luís Silva, oportuno, a desviar para o fundo das redes um remate enrolado de Zé Tiago, relançando a partida para o segundo tempo.

No recomeço, João Paulo ficou perto de aumentar a diferença de cabeça, valendo o corte de Luís Silva em cima da linha de golo, seguindo-se dois golos anulados, um para cada lado, primeiro por fora de jogo de Heliardo e depois por mão de Elias Achouri.

O Varzim cresceu no segundo tempo, à procura da igualdade, ficando muito perto num canto que Heliardo cabeceou ao poste direito. Na recarga, o remate de Cássio encontrou o poste esquerdo.

Já nos descontos, com os poveiros totalmente balanceados no ataque e o guarda-redes Ricardo no meio-campo, um alívio da defesa trofense foi ter aos pés de Bruno Almeida, que desviou a bola do guardião e, de baliza aberta, sentenciou a partida.

Com este resultado, o recém-promovido Trofense sobe para o nono lugar da tabela, com 20 pontos, e o Varzim mantém-se no penúltimo lugar, com sete pontos.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Trofense, 1-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Elias Achouri, 22 minutos.

0-2, Gustavo Furtado, 30.

1-2, Luís Silva, 34.

1-3, Bruno Almeida, 90+2.

Equipas:

Varzim: Ricardo, Luís Pinheiro (Bruno Tavares, 71), Cássio, Rodrigo Rego, Tiago Cerveira (George Ofosu, 86), Luís Silva, Rafael Assis (Zé Carlos, 82), Murilo (Nuno Valente, 71), Zé Tiago (Lessinho, 71), Tavinho e Heliardo.

(Suplentes: Ismael, Raí Ramos, Nuno Valente, Lessinho, André Leão, George Ofosu, Zé Carlos, Agdon e Bruno Tavares).

Treinador: Pedro Miguel.

Trofense: Rodrigo, Daniel Liberal, Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins, Tiago André, Vasco Rocha (Beni, 90+5), Matheus Índio, Bruno Almeida, Gustavo Furtado (Keffel, 67) e Elias Achouri (Rodrigo Ferreira, 88).

(Suplentes: Rogério, Rafa Alves, Andrézinho, Beni, Abel, João Faria, Caio Marcelo, Keffel e Rodrigo Ferreira.)

Treinador: Francisco Chaló.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Tiago (32), Vasco Rocha (38), Murilo (45), Luís Pinheiro (66), Lessinho (89 e 90+4), Luís Silva (90) e Bruno Almeida (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Lessinho (90+4).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.