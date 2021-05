Varzim-Vizela, 0-3: Bis de Cassiano embala para triunfo

O Vizela venceu este sábado na visita ao Varzim, por 3-0, num jogo da 30.ª jornada da 2.ª Liga em que os minhotos alicerçaram o triunfo num 'bis' de Cassiano, que mantém a equipa nos lugares de subida.

Já depois de Raphael Guzzo ter inaugurado o marcador, logo aos três minutos, o avançado brasileiro dos vizelenses ampliou a vantagem, ainda na primeira, parte, marcando aos 22 e 34, e vincando o ascendente da equipa.

Com este triunfo, o Vizela, que somou o 22.º jogo consecutivo sem derrotas no campeonato, segurou o segundo lugar na prova, agora com 58 pontos, mantendo-se em posição de subida de divisão, com uma vantagem de três pontos para o perseguidor Académica.

Já o Varzim, que somou a terceira derrota consecutiva, complicou, ainda mais, a sua missão no fundo da tabela, mantendo-se, à condição, no 16.º posto, com 27 pontos, fora dos lugares de descida, mas ao alcance de Oliveirense e FC Porto B, ambos em zona de despromoção, mas que só jogam no domingo.

A situação dos poveiros ficou cedo complicada com a forte entrada dos forasteiros no desafio, inaugurando o marcador logo aos três minutos, e com nota artística, num remate de fora da área e bem colocado de Raphael Guzzo.

Com a madrugadora desvantagem, o Varzim, que ainda tentou responder num livre de Tiago Cerveira, foi obrigado a correr riscos, adiantando o bloco, mas ficando mais exposto aos contragolpes do adversário.

Os vizelenses faziam essas transições na perfeição, e, aproveitando alguma displicência da defesa local, chegaram, sem surpresa, ao 2-0, num desvio de Cassiano após cruzamento de Kiki, aos 22 minutos.

O segundo tento sofrido inquietou, ainda mais, os poveiros que, além de mostrarem pouca capacidade ofensiva, continuaram a abrir brechas fatais no último reduto, sofrendo o 3-0 num lance idêntico ao anterior, desta vez num cruzamento de Tavinho para Cassiano assinar o 'bis'.

No segundo tempo, o Vizela, com o confortável pecúlio, deu a iniciativa ao Varzim, que até conseguiu maior presença na área contrária, com um par de iniciativas de Fatai, que não tiveram correspondência na altura da finalização.

Os poveiros mostravam-se desarticulados nas movimentações ofensivas, e foram, quase sempre, presas fáceis para um adversário que controlou sem dificuldades o 3-0 final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Vizela, 0-3.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Rapahel Guzzo, 03 minutos.

0-2, Cassiano, 22.

0-3, Cassiano, 34.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, Michael Douglas, Luís Pedro, Tiago Cerveira, André Leão (Tembeng, 80), Nélson Agra (Rui Moreira, 46), Ahmed Isaiah (André Vieira, 46), Fatai (Lessinho, 70), Patrick e Agdon (Irobiso, 70).

(Suplentes: Isamel. André Micael, Tembeng, Lessinho, André Vieira, Rui Moreira, Irobiso, Nuno Valente e Rui Coentrão).

Treinador: António Barbosa.

- Vizela: Ivo, Koffi, Marcelo (Richard Ofori, 88), Leonel Mosevich, Kiki, Ericson, Samu, Raphael Guzzo (André Soares 88), Kiko Bondoso (Cardoso, 82), Cassiano (Diogo Ribeiro, 89) e Tavinho (Francis Cann, 58).

(Suplentes: Pedro Silva. André Soares, Cardoso, João Pais, João Pedro, Richard Ofori, Diogo Ribeiro, Marcelo Oliveira e Francis Cann).

Treinador: Álvaro Pacheco

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Pedro (32), Tiago Cerveira (36), Raphael Guzzo (37). André Leão (39) e Leonel Mosevich (65).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.