Vasco Lopes é reforço do AVS SAD e já trabalha às ordens de Jorge Costa

O extremo Vasco Lopes é reforço do AVS SAD para a nova temporada, revelou a formação da Vila das Aves na manhã deste sábado, durante o primeiro treino de preparação para 2023/24, realizado perante os olhares dos adeptos e da comunicação social.Aos 23 anos, o extremo luso-cabo-verdiano volta a Portugal depois de uma experiência de seis meses no Chipre, ao serviço do Akritas Chlorakas. Com passagens pela formação de Benfica e Sporting, Vasco Lopes estreou-se como sénior no Gafanha, passando posteriormente por Vizela, Mirandela e U. Santarém, antes de chegar ao Farense, clube de onde saiu, em janeiro, para a formação cipriota.Vasco Lopes é o terceiro reforço confirmado para o plantel às ordens de Jorge Costa, o primeiro técnico do AVS SAD, a nova designação da antiga SAD do Vilafranquense.