Vilafranquense-Académica, 0-0: nulo em jogo pouco intenso

O Vilafranquense e a Académica empataram este domingo 0-0, em jogo a contar para a 9ª jornada da 2.ª Liga portuguesa, realizado no Municipal de Rio Maior.

Ribatejanos e conimbricenses proporcionaram um jogo de fraca qualidade, onde as defesas foram superiores aos ataques. Quarenta e duas faltas efetuadas por ambas as equipas, deu um jogo pouco intenso e muitas vezes parado.

Os primeiros cinco minutos prometiam, com uma ocasião para cada lado. Um remate perigoso de Dias à baliza de Maringá e, na resposta, um centro de Vitinho para André Claro, que de cabeça rematou ao lado. A partir dai pouca intensidade, muita luta a meio campo, muitos passes errados e as defesas a levar a melhor sobre os ataques.

Neste período o Vilafranquense não conseguiu encontrar os caminhos da baliza da Académica e os jogadores da Briosa, com maior posse de bola, a não conseguirem criar lances de grande perigo.

Com o reatamento, João Tralhão mexeu no seu onze. Os ribatejanos vieram melhor e mais pressionantes. A baliza de Mika teve a bola a rondar com mais frequência, com os ribatejanos mais afoitos, embora sem criar grande perigo.

A Académica bem posicionada na tabela classificativa, também não conseguia construir lances de perigo, a falhar sempre no último passe.

Para o último quarto de hora, Rui Borges não estava satisfeito com o resultado, tentou refrescar a sua formação, com as entradas de Mimito, Chaby e Sanca para a frente de ataque, mas o resultado não se alteraria até final e terminou como começou, com uma igualdade a zero.





Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior

Vilafranquense - Académica, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Marco Grilo, Sparagna, Diogo Coelho, Vítor Bruno, Diogo Izata, Jefferson, Leonardo (Ruben Gonçalves, 46), Vitinho (Kady, 62), André Claro (Rodrigo Rodrigues, 87) e Carlos Fortes (Leandro, 74).

(Suplentes: Tiago Martins, Marcos Vinícius, Filipe Oliveira, Leandro, Kady, André Dias, Fernando Timbó, Ruben Gonçalves, Rodrigo Rodrigues).

Treinador: João Tralhão.

- Académica: Mika, Fabiano, Silvério, Rafael Vieira, Bruno Teles, Ricardo Dias, Guima (Mimito, 74), Traquina, Fabinho (Chaby, 74), João Mario (Sanca, 76), Mohammed Bouldini.

(Suplentes: Daniel Azevedo, Peixoto, Pinto, Dani, Sanca, Fabio Vianna, Diogo Pereira, Chaby, Mimito).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Traquina (35), Jefferson (68) e Rafael Vieira (86).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia covid-19.