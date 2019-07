Vilafranquense agenda três particulares em julho para o Cevadeiro

O Vilafranquense agendou três particulares com a vista à preparação da nova temporada e todos eles serão disputados no Campo do Cevadeiro, casa habitual da equipa de Vila Franca de Xira que receberá obras durante os próximos meses.O 1º Dezembro será o primeiro adversário. A formação de Sintra defronta a equipa de Filipe Moreira a 17 de julho, às 18 horas. No mesmo local, Vilafranquense e Real medem forças três dias depois pelas 10 horas. A 31 de julho, os ribatejanos recebem o Pinhalnovense às 10h30.Antes, já na próxima sexta-feira, ocorrerão os exames médicos aos jogadores num espaço dedicado ao efeito em Lisboa. Na segunda-feira, o técnico Filipe Moreira terá os jogadores à disposição para o primeiro treino da época.Recorde-se que o primeiro jogo oficial da equipa que conseguiu uma inédita subida aos escalões profissionais está agendado para 27 ou 28 de julho e diz respeito à primeira ronda da Allianz Cup. A Segunda Liga arrancará apenas a 11 de agosto.