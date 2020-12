Vilafranquense-Arouca, 2-0: Um golo a abrir e outro a fechar para fugir ao fim da tabela

O Vilafranquense venceu esta segunda-feira o Arouca por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da 2ª Liga de futebol, obtendo o primeiro triunfo na condição de visitado, em Rio Maior, na presente edição da prova e fugindo aos últimos lugares. A equipa de Vila Franca de Xira e os arouquenses proporcionaram um jogo agradável, com a chuva a marcar presença em alguns períodos. A defensiva anfitriã revelou-se superior ao ataque do Arouca, com a equipa de João Tralhão a revelar maior objetividade, marcando cedo por André Claro, aos sete minutos, e no final, por intermédio de André Dias, aos 90'+7.





Começaram melhor os ribatejanos, tendo, numa jogada coletiva, Timbó deixado curto na esquerda em Vítor Bruno. O experiente lateral fez o centro milimétrico para dentro da área, na qual Brunão falhou o corte e André Claro bateu o guarda redes Fernando Castro.O Arouca reagiu bem e podia ter empatado num lance em que Bukia desmarcou na direita Nuno Rodrigues, que fez o centro para Adílio e este, de primeira, rematou, levando a bola a embater em Marcos Vinícius, que negou o golo do empate em cima da linha de golo.Os visitantes perderam lucidez no segundo período, no qual as suas ações não tinham grande perigo junto a Tiago Martins, enquanto o Vilafranquense não dava espaços e conseguia tapar todos os caminhos da sua baliza.Com o Arouca todo balanceado à procura do empate, no último lance da partida, numa jogada de contra-ataque, André Dias, num remate cruzado de fora da área, fez o segundo golo.O Vilafranquense alcançou assim o primeiro triunfo caseiro, terceiro na prova, e fugiu aos lugares do fundo da tabela, enquanto o Arouca ocupa sexto posto.Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.Vilafranquense-Arouca, 2-0.1-0.1-0, André Claro, 7 minutos.2-0, André Dias 90+7.Tiago Martins, Marcos Vinícius (Diogo Izata 78), Diogo Coelho, Timbó, Vítor Bruno, Jefferson, Filipe Oliveira (Leo Cordeiro, 58), Ruben Gonçalves, Kady (Leandro, 63), André Claro (Carlos Fortes, 63) e José Varela (André Dias, 78).(Suplentes: Bruno Ferreira, Diogo Izata, Carlos Fortes, Rodrigo Rodrigues, Vitinho, Leandro Antunes, Leo Cordeiro, Eric Veiga e André Dias).João Tralhão.Fernando Castro, Thales Oleques, Brunão, João Basso, Quaresma, Marco Soares, Pedro Moreira (Lawrence Ofori, 74), Nuno Rodrigues (Junior Sena, 81), Bukia (Anthony Blondell, 59), Adílio e André Silva.(Suplentes: Vítor Braga, Yan Moses, Junior Sena, Anthony Blondell, Diogo Clemente, Joel, Aloe, Yassilakis e Lawrence Ofori).Armando Evangelista.Árbitro: Dinis Gorjão (Setúbal).Cartão amarelo para Ruben Gonçalves (37), André Claro (39), Marcos Vinicius (48), Leandro Antunes (69) e Quaresma (90+1).jogo realizado à porta fechada devido à pandemia covid-19.