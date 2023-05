Vilafranquense-BSAD, 1-1: Azuis consentem empate a acabar e vão ter de ir ao playoff de permanência

A BSAD empatou com o Vilafranquense, 1-1, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga Sabseg, e vai disputar o play-off ainda com a esperança de garantir a permanência no segundo escalão.

Numa partida disputada hoje no Estádio Municipal de Rio Maior, João Lima inaugurou o marcador, aos 13, mas Nené, já em tempo de compensação, empatou na conversão de uma grande penalidade. Desta forma, a formação treinada por Zé Pedro, que esteve até aos últimos minutos do encontro em zona 'segura' da classificação -- o Nacional operou a reviravolta ante o Académico de Viseu (3-2) já nos últimos dez minutos --, ainda pode sonhar com a permanência na 2ª Liga sendo que, para que isso aconteça, terá de ultrapassar o Vilaverdense, da Liga 3, no play-off.

A realizar o último jogo em Rio Maior -- a SAD Vilafranquense vai rumar até à Vila das Aves na próxima época --, a formação de Vila Franca de Xira entrou mais dominante, mas foi mesmo a BSAD, que na próxima temporada se vai designar-se Cova da Piedade, a inaugurar o marcador.

Aos 13 minutos, Braíma Sambú trabalhou bem no 'miolo', isolando Samuel Lobato que cruzou atrasado para João Lima finalizar sem dificuldade. Nené ameaçou o empate aos 38 e aos 45+1, mas, nas duas tentativas, valeram as excelentes intervenções de Gonçalo Tabuaço.

A etapa complementar disputou-se a um ritmo 'morno', sendo que, aos 76, o avançado voltou a ter o empate nos pés, mas viu o seu remate ser intercetado novamente por Gonçalo Tabuaço. A ineficácia que o brasileiro vinha demonstrando foi invertida já em tempo de compensação, quando tratou de selar o empate na conversão de uma grande penalidade a castigar uma mão na bola de Kelechi John.

Assim, o Vilafranquense termina o campeonato no sétimo posto, com 46 pontos, ao passo que a BSAD ficou em 16.º, com 35 pontos, mais três do que o Trofense, equipa que ainda sonhava com a manutenção, mas que acabaria por perder na derradeira jornada na receção ao Mafra, por 2-1.

O duelo, de resto, ficou também marcado pela homenagem a Sílvio, defesa que, aos 35 anos, decidiu terminar a carreira e que, por essa razão, recebeu uma camisola das mãos de Henrique Sereno, líder da SAD do Vilafranquense. Internacional português por oito ocasiões, Sílvio tem no currículo três títulos de campeão nacional pelo Benfica (entre 2013 e 2016), assim como uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia ao serviço do Atlético de Madrid, em 2012, além de uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e uma Taça de Espanha.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense -- BSAD, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Lima, 13 minutos.

1-1, Nené, 90+2 (grande penalidade).

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio, Easah Suliman, Bruno Silva, Edson Farias (Edson Mucuana, 83), André Sousa (Menaour Belkheir, 64), Ricardo Dias (Balla Sangaré, 46), John Mercado (Madi Queta, 78), Luís Silva, Bernardo Martins (Idrissa Dioh, 64) e Nené.

(Suplentes: Márcio Rosa, Léo Alaba, Thiago Freitas, Idrissa Dioh, João Amorim, Edson Mucuana, Menaour Belkheir, Balla Sangaré e Madi Queta).

Treinador: Ricardo Chéu.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Nuno Tomás, Trova Boni, Kelechi John, Henrique Gelain, Braíma Sambú, Eduardo Ageu (António Montez, 88), Samuel Lobato (Chico Teixeira, 46), Jefferson Souza (Rúben Oliveira, 70) e João Lima (Diogo Tavares, 70).

(Suplentes: Dylan Silva, Bernardo Caldeira, Boubacar Fofana, Rúben Oliveira, António Montez, Diogo Tavares, Fabrício Simões, Brian Saramago e Chico Teixeira).

Treinador: Zé Pedro.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bernardo Martins (19), Chico Teixeira (77), Bruno Silva (78), Gonçalo Tabuaço (89) e Kelechi John (90+1).

Assistência: 215 espetadores.