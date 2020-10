Vilafranquense-Casa Pia, 2-2: lisboetas empataram com golo nos descontos

Vilafranquense e Casa Pia empataram este sábado (2-2) num jogo emocionante da sétima jornada da 2ª Liga, disputado no Municipal de Rio Maior.

Num jogo emotivo, equilibrado e com incerteza no resultado até ao final, com as duas equipas à procura da vitória, os ribatejanos sofreram o golo da igualdade no último minuto de descontos.

Ao fulgor inicial do Casa Pia, o Vilafranquense respondeu, aos 13 minutos, com um golo de André Claro: após um passe longo de Diogo Coelho, que viu a desmarcação do seu colega de equipa, o avançado rematou certeiro dentro da área, para assinalar o golo de estreia dos ribatejanos na sua casa emprestada nesta edição da 2ª Liga.

O jogo estava vivo, e com alguma emoção, e a equipa de Filipe Martins tinha, neste período do jogo, maior posse de bola, ameaçando, por vezes, mas sem grande perigo, junto da baliza de Maringá.

Com o reatamento, veio novamente a maior posse de bola forasteira, com o Vilafranquense a ser empurrado para junto da sua grande área. Malik passou por Diogo Coelho, mas dentro da área sofreu falta do central ribatejano, com Platini a converter uma grande penalidade defendida por Maringá.

Os pupilos de Filipe Martins não se intimidaram com tamanho desperdício e chegaram à igualdade, pouco depois, num canto apontado por Vitó, que viu Zach sozinho e sem marcação dentro da área. O jogador maltês rematou com a bola a bater num jogador ribatejano e entrar na baliza de Maringá (68).

A equipa de Quim Machado tentou reagir e, após um centro da esquerda, a defesa do Casa Pia esqueceu-se de Kady no lado direito, com o jogador a receber o esférico e a fazer um golo de belo efeito de pé esquerdo, aos 86.

A incerteza no resultado prolongou-se até ao fim, com a igualdade forasteira a chegar já no último minuto de descontos, quando Alex, de livre direto, a assinar o 2-2, num golo de belo efeito e num 'balde de água fria' para a formação ribatejana.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Casa Pia, 2-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Claro, 13 minutos.

1-1, Zach , 68'.

2-1, Kady, 86'.

2-2, Alex (90+4')





Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Leonardo, Sparagna, Diogo Coelho, Vitor Bruno, Jefferson, Diogo Izata (Ruben Gonçalves 69), Vitinho (André Dias, 58), Leandro (Rodrigo Rodrigues, 84), André Claro e Carlos Fortes (Kady, 69).

Suplentes: Bruno Ferreira, André Ceitil, Fernando Timbó, José Varela, Marco Grilo, Kady, André Dias, Ruben Gonçalves, Rodrigo Rodrigues.

Treinador: Quim Machado.

- Casa Pia: Rafael van der Laan, Batista, Zach, Arghus, Dereck Poloni, Vitor Gonçalves, Romeu Ribeiro, Christian, Vitó (Alex, 70), Malik (Djoussé, 70) e Platini (Medeiros, 80´).

Suplentes: João Vitor, Jefferson, Choi, Diego Medeiros, Savio, Alex, Silveira, Djoussé, Martins).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christian (16), Maringá (38), Sparagna (45), Vitó (85), Rodrigo Rodrigues (90+1), Jefferson (90+5).

Assistência: jogo realizado á porta fechada devido à pandemia covid- 19.