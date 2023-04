Vilafranquense-E. Amadora, 0-1: Vitó dá triunfo que garante segundo posto isolado

Um golo de Vitó permitiu ao Estrela da Amadora vencer o Vilafranquense, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga Sabseg, disputado esta segunda-feira no Estádio Municipal de Rio Maior, e recolocar-se na segunda posição do campeonato.

Com este resultado, a formação da Amadora, que volta a ter mais dois pontos do que o Farense, chegou ao 20.º jogo consecutivo a pontuar no campeonato, somando 53 pontos, ao passo que os ribatejanos averbaram o segundo desaire seguido e ocupam o quinto posto, com 41 pontos.

A partida que encerrou a ronda 28 até começou animada e logo aos seis minutos Ronaldo Tavares atirou ao poste na conclusão de uma boa jogada individual de Ronald Pereira à direita do ataque. Todavia, o ritmo foi caindo, com as duas equipas a preferirem a segurança ao invés do risco, e o resultado chegou ao intervalo sem golos. Aos 59, Nené ameaçou na conversão de um livre direto ainda distante e, na recarga, Sangaré não teve pontaria afinada para bater Bruno Brígido.

Respondeu a formação comandada por Sérgio Vieira, aos 75, com Diogo Salomão, que tinha entrado minutos antes, a galgar vários metros e a obrigar Pedro Trigueira a uma defesa exigente.

Mas se à primeira o guarda-redes do Vilafranquense conseguiu evitar o golo, à segunda nada pode fazer para evitar um excelente golo de Vitó, com um remate à entrada da área que coroou uma rápida transição ofensiva da formação da Amadora.

Já em tempo de compensação, Nené, de cabeça, ainda ameaçou chegar ao empate, mas o resultado não mais se alterou.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense -- Estrela da Amadora, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Vitó, 78 minutos.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Easah Suliman, Anthony Correia, Bruno Silva (Bernardo Martins, 83), André Ceitil, João Amorim (Belkheir, 66), Luís Silva (Sílvio, 82), John Mercado (Mamadou Diallo, 83), Balla Sangaré (André Sousa, 67) e Nené.

(Suplentes: Márcio Rosa, Thiago Freitas, Bernardo Martins, Belkheir, Mamadou Diallo, Maddi Queta, Ricardo Dias, André Sousa e Sílvio).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Hevertton Santos, Miguel Lopes (Rui Correia, 85), Kialonda Gaspar, João Reis, Mansur, Sebastián Guzmán (Latyr Fall, 77), Vitó, Regis Ndo (Diogo Salomão, 65), Ronald Pereira (Kikas, 65) e Ronaldo Tavares (João Silva, 65).

(Suplentes: António Filipe, Omurwa, Balbúrdia, João Silva, Capita, Diogo Salomão, Latyr Fall, Kikas e Rui Correia).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Hevverton (14), Ronaldo Tavares (25), André Ceitil (55), Vitó (57) e André Sousa (87).

Assistência: 226 espetadores.