Vilafranquense-FC Porto B, 1-2: portistas encerram pior ciclo da temporada

O FC Porto B venceu, este domingo, o Vilafranquense por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, e encerrou o pior ciclo da temporada.

Wendel Silva colocou a formação azul e branca na frente, logo aos sete minutos, tendo empatado Nené, aos 11', antes de Romain Correia, já aos 79', garantir o triunfo para o conjunto de António Folha.

Com este resultado, o FC Porto B coloca um ponto final no pior ciclo da temporada - tinha perdido nas últimas três jornadas -, subindo ao sexto lugar, com 30 pontos, a apenas três do Vilafranquense, que ocupa a quinta posição.

Ainda não se tinha completado o primeiro minuto de jogo e já Wendel Silva atirava ao poste, sendo que, na recarga, apenas uma excelente intervenção de Pedro Trigueira impediu Vasco Sousa de colocar os azuis e brancos em vantagem.

O que acabaria mesmo por acontecer aos sete minutos, quando Wendel Silva, novamente em ação, arrancou numa jogada individual, descaído para direita do ataque, e, à entrada da área, desferiu um portentoso remate ao ângulo superior esquerdo da baliza.

A resposta, contudo, não tardou, uma vez que, aos 11', Nené - que renovou recentemente com o Vilafranquense - recebeu a bola de Bernardo Martins e, à entrada da área, rematou para o fundo das redes, junto ao poste esquerdo.

Aos 41', o avançado brasileiro podia ter mesmo completado a reviravolta, mas viu o seu cabeceamento embater no poste direito.

Já na segunda parte, aos 54', André Ceitil teve nos pés nova oportunidade, após canto trabalhado à esquerda do ataque, mas Gonçalo Ribeiro, com os pés, evitou o golo. Isto já depois de Nené, de livre direto, ter obrigado o guarda-redes do FC Porto B a uma defesa apertada.

Respondeu o FC Porto B instantes depois, por intermédio de Vasco Sousa e João Mendes, mas foi preciso chegar aos 79' para Romain Correia - que defrontou o irmão Anthony Correia - recolocar a equipa de António Folha na frente, num lance em que finalizou com sucesso o cruzamento rasteiro de Rodrigo Ferreira após boa jogada à direita do ataque portista.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - FC Porto B, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Wendel Silva, 7 minutos.

1-1, Nené, 11'.

1-2, Romain Correia, 79'.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio, Easah Suliman, Anthony Correia, Eric Veiga (João Amorim, 82), André Ceitil, André Sousa (Léo Alaba, 83), Menaour Belkheir (John Mercado, 69), Luís Silva (Idrissa Dioh, 83), Bernardo Martins (Balla Sangaré, 55) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Léo Alaba, Kike Hermoso, Bruno Silva, Idrissa Dioh, João Amorim, John Mercado, Balla Sangaré e Madi Queta).

Treinador: Ricardo Chéu.

- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, David Vinhas, Romain Correia, Zé Pedro, Rodrigo Ferreira, Bruno Costa, Vasco Sousa (Levi Faustino, 90), João Mendes, Sidnei Tavares, Nilton Varela (Abraham Marcus, 69) e Wendel Silva (Martim Fernandes, 83).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Martim Fernandes, Levi Faustino, André Oliveira, Rui Monteiro, Umaro Candé, Luan Brito, Luís Mota e Abraham Marcus).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eric Veiga (41), Luís Silva (62), Balla Sangaré (68), Easah Suliman (78), Anthony Correia (82), Sidnei Tavares (82), Léo Alaba (90) e Bruno Costa (90+3).

Assistência: 116 espetadores.