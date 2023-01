Vilafranquense-Moreirense, 1-2: Cónegos vencem em Rio Maior e dilatam vantagem na frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense, líder da Liga Sabseg, venceu este domingo em casa do Vilafranquense, por 2-1, após reviravolta, em jogo da 18.ª jornada disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



Nené inaugurou o marcador para os ribatejanos, aos 20 minutos, mas João Camacho, aos 32, e Hugo Gomes, aos 56, operaram a reviravolta a favor dos cónegos. Aos 20 minutos, Nené marcou o primeiro golo do encontro, num belo desenho ofensivo em que Edson Farias, adaptado a lateral direito, foi à linha de fundo cruzar rasteiro, e atrasado, para o coração da área, onde Apareceu Nené, exímio neste tipo de lances, para, de pronto, 'disparar' para o golo.

Empataram os cónegos 12 minutos depois, quando João Camacho apareceu ao segundo poste para finalizar com sucesso um cruzamento de Frimpong.

Aos 55, Idrissa Dioh esteve perto de recolocar os ribatejanos na frente do marcador, porém, foi a equipa comandada por Paulo Alves a conseguir a reviravolta, no minuto seguinte, quando Hugo Gomes cabeceou certeiro, após livre à direita marcado por Alan Guimarães, num lance em que o defesa estava em fora de jogo. Aos 71 minutos, Nené ganhou penálti, num lance em que se antecipou ao guarda-redes Kewin Silva, mas, na conversão do castigo máximo, o avançado acabaria por atirar por cima da trave.

Até ao fim do encontro, o Vilafranquense tentou igualar a partida, mas o desacerto na hora de finalizar acabaria por dar os três pontos ao Moreirense, que viu o defesa Rafael Santos e o avançado Steven Petkov saírem lesionados do jogo.

Com este resultado, o Moreirense chega aos 43 pontos, aumentando a vantagem para nove pontos face ao segundo classificado o Farense, que perdeu em casa do Torreense por 1-0, enquanto o Vilafranquense é quarto, com 29 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense -- Moreirense, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Nené, 20 minutos.

1-1, João Camacho, 32.

1-2, Hugo Gomes, 56.

Equipas:

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Edson Farias (Léo Alaba, 83), Anthony Correia, Kike Hermoso, Eric Veiga, André Ceitil, Bernardo Martins (Madi Queta, 78), Idrissa Dioh (André Sousa, 78), Luís Silva (Nathan Bizet, 83), Belkheir (Balla Sangaré, 78) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Sangaré, Suliman, Léo Alaba, Madi Queta, Ricardo Dias, André Sousa, Nathan Bizet e Bruno Silva).

Treinador: Rui Borges.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Rafael Santos (Luís Rocha, 42), Hugo Gomes, Pedro Amador, Lawrence Ofori (Walterson Silva, 71), Gonçalo Franco, João Camacho (Sori Mané, 71), Alan Guimarães (Pedro Aparício, 71), Frimpong e Steven Petkov (Platiny, 54)

(Suplentes: Sérgio Dutra, Fábio Pacheco, Walterson Silva, Pedro Aparício, Luís Rocha, Soriano Mané, Kodisang, Lucas Freitas e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Idrissa Dioh (43), Kike Hermoso (59), Lawrence Ofori (65) e Platiny (75).

Assistência: 161 espetadores.