Vilafranquense oficializa contratação do ponta-de-lança Leandro Souza

Leandro Souza é o mais recente reforço oficializado pelo Vilafranquense. O ponta-de-lança brasileiro, de 32 anos, atuou a última temporada ao serviço do Vizela, equipa que os ribatejanos eliminaram até alcançarem a ascensão inédita à 2ª Liga.Souza assina por uma temporada e falou de um "projeto muito interessante". "Espero fazer um bom trabalho aqui tal como tenho feito ao longo dos anos. Quero continuar a ser uma máquina de fazer golos, com a ajuda de toda a equipa", reiterou em declarações transcritas na página oficial da SAD do Vilafranquense. Em Portugal, o experiente diante já havia representando, além do Vizela, emblemas como Boavista, Moreirense, Famalicão, Aves, Mêda, Mirandela, BC Branco, Alpendorada, Ribeirão e U. Leiria.Leandro Souza junta-se assim a outras opções para a frente de ataque como João Vieira, Wilson, Tocantins, Amoreirinha (ex-júnior), Rodrigo Quaresma (ex-júnior) e Martim Diniz (ex-júnior).Pepo (U. Leiria), Ulisses (U. Leiria), André Pires (Sacavenense), Polidoro Júnior (Portuguesa) e Pedró (Merelinense) foram os outros reforços também anunciados pela formação de Vila Franca de Xira.