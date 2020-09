Vilafranquense-Oliveirense, 0-0: Ninguém encontrou os caminhos da baliza

Vilafranquense e Oliveirense empataram este domingo 0-0, num jogo com atrativo, referente à quarta jornada da 2.ª Liga, realizado no estádio municipal de Rio Maior.

O empate justifica-se pelo que ambas as equipas fizeram durante os noventa minutos. Poucas ocasiões de golo na primeira parte, enquanto na segunda, o desafio melhorou, foi mais mexido, mas ninguém encontrou os caminhos da baliza contrária.

Apesar do empenho, entrega e vontade dos jogadores de ambas as equipas, escassearam as oportunidades de golo na primeira parte, durante a qual as defesas se superiorizaram aos ataques, com os guarda redes a serem pouco incomodados.

Com o reatamento, a partida melhorou e nos instantes iniciais, Carlos Fortes, dentro da área, após passe de Leonardo, desperdiçou excelente ocasião para marcar para os ribatejanos, ao rematar por cima da trave da baliza de Coelho.

A resposta da Oliveirense chegou por Jorge Teixeira, após assistência de Thalis Henrique, com um remate à trave da baliza de Maringá.

Os treinadores de ambas as equipas 'mexeram' nas suas formações com a entrada de jogadores frescos, mas o resultado não sofreu qualquer alteração.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Oliveirense, 0-0.

Equipas:

Vilafranquense: Maringá, André Ceitil, Sparagna, Diogo Coelho, Vitor Bruno, Diogo Izata, Leonardo, Filipe Oliveira, Kady (Leandro Antunes, 66), André Dias (André Claro, 66), Carlos Fortes (Rodrigo Rodrigues, 75).

(Suplentes: Tiago Martins, Eric Veiga, Leandro Antunes, Leandro Antunes, Gabriel Honório, André Claro, Rodrigo Rodrigues).

Treinador: Quim Machado.

Oliveirense: Coelho, Leandro, Raniel, Machado, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Oliveira, Michel Lima (Kadri, 90+2), Thalis Henrique (António Gomes, 83), Lima (Dionathã, 69), Jorge Teixeira (Bortoluzo, 83).

(Suplentes: Rui Dabó, Israel, Kadri, Luisinho, Bortoluzo, Sele Davou, Dionathã, Antonio Gomes, Ono).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Flávio Lima (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro (06), Filipe Gonçalves (15), Filipe Oliveira (45), André Ceitil (65), Thalis Henrique (66), Carlos Fortes (90+3).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia covid-19.