Vilaverdense e BSAD empatam na abertura do playoff de acesso à Liga SABSEG

O Vilaverdense e a BSAD empataram este sábado a um golo, na primeira mão do playoff de acesso à Liga SABSEG, num jogo com ascendente minhoto, apesar de a BSAD ter desperdiçado um penálti.

No Estádio Cruz do Reguengo, em Vila Verde, a equipa visitante marcou primeiro, por João Marcos, aos cinco minutos, e Gonçalo Teixeira empatou, aos 30', antes de Ivo Gonçalves defender a grande penalidade cobrada por João Marcos, aos 45'+11.

No segundo jogo da temporada entre as equipas, depois do triunfo da BSAD por 4-1, para a Taça de Portugal, a equipa oriunda da Segunda Liga marcou na primeira incursão a qualquer das áreas, com João Marcos a beneficiar do corte defeituoso de Armando Lopes, após cruzamento de Henrique na esquerda, para rematar para o fundo da baliza.

A formação treinada por Zé Pedro atirou de novo à baliza minhota, por Chico Teixeira, aos 16 minutos, mas os anfitriões reagiram, empurraram o jogo para o meio-campo adversário muito graças às ações do extremo Gonçalo Teixeira e do avançado Edmilson.

Depois da ameaça do ponta de lança, em remate de fora da área, aos 27', o Vilaverdense, da Liga 3, igualou três minutos depois, com Gonçalo Teixeira a 'encostar' sem oposição, após passe de Armando Lopes da esquerda.

Marcada por várias interrupções, a primeira parte terminou com a grande penalidade a sancionar falta de Joyce sobre Eduardo Ageu, aos 45'+8, que foi cobrada por João Marcos e defendida por Ivo Gonçalves, aos 45'+11.

João Marcos atirou à baliza minhota no arranque da segunda parte, por duas vezes, aos minutos 47' e 49', mas a equipa da casa foi ainda mais perigosa na resposta, com Gonçalo Tabuaço a negar o golo a Brian Cipenga, aos 53', e a André Soares, aos 56.

A formação treinada por Ricardo Silva manteve o domínio territorial até ao minuto 79, altura em que Yannick derrubou Samuel Lobato e foi expulso por acumulação de cartões amarelos, mas a BSAD foi incapaz de aproveitar a superioridade numérica para incomodar a defesa minhota.

BSAD e Vilaverdense disputam a segunda e decisiva mão do playoff em 11 de junho, a partir das 17:00, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Jogo no Estádio Cruz do Reguengo, em Vila Verde.

Vilaverdense -- BSAD, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, João Marcos, 5'

1-1, Gonçalo Teixeira, 30'

- Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Carlos Freitas, Joyce, João Batista, Armando Lopes, Yannick, Ericson, André Soares (Hélder Pedro, 81), Gonçalo Teixeira (Willian Dias, 60), Brian Cipenga e Edmilson (Zé Pedro, 74).

(Suplentes: Cajó, Miguel Pereira, Laércio, Tembeng, Hélder Pedro, Bruno Silva, Ansu Fati, Zé Pedro e Willian Dias).

Treinador: Ricardo Silva.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó (Diogo Tavares, 78), Trova Boni (António Montez, 46), Kelechi John, Nuno Tomás, Henrique Gelain, Braima Sambú, Rúben Oliveira (Samuel Lobato, 46), Eduardo Ageu, Chico Teixeira (Jefferson, 59) e João Marcos (Fabrício Simões, 73).

(Suplentes: Dylan Silva, Martim Coxixo, Boubacar Fofana, Samuel Lobato, António Montez, Diogo Tavares, Fabrício Simões, Brian Saramago, Fabrício Simões e Jefferson).

Treinador: Zé Pedro.

Árbitro: Gustavo Correia (Associação de Futebol do Porto).

Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Yannick (17 e 79), João Marcos (23), Ericson (38), André Soares (69) e Edmilson (74). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Yannick (79).

Assistência: cerca de 2.000 espetadores