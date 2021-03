Vizela-Mafra, 2-0: E vão 15 jogos consecutivos a somar pontos

O Vizela venceu ests sábado, em casa, o Mafra por 2-0, com golos de Francis Cann e Samu, na 23.ª jornada da Liga SABSEG, somando o 15.º jogo consecutivo a somar pontos.

Depois de uma primeira parte 'cinzenta', o Vizela fez o primeiro golo a abrir o segundo tempo, por Francis Cann (46), tendo Samu sentenciado o resultado aos 70, diante de um Mafra que deu boa réplica.

O Vizela regressou aos triunfos após o empate em Chaves na jornada anterior (2-2) e aumentou para 15 o número de jogos seguidos a pontuar na Liga SABSEG, aproximando-se, à condição, dos três primeiros classificados, sabendo que dois deles defrontam-se na terça-feira (Feirense -- Estoril Praia).

O Mafra, que interrompeu na última ronda (vitória caseira sobre o Penafiel, 1-0) uma série de 12 jogos seguidos sem ganhar no campeonato, até foi melhor na primeira parte, mas a ineficácia penalizou a equipa.

Logo aos cinco minutos, Carlos Daniel rematou já bem dentro da área para defesa difícil de Ivo e, dez minutos depois, João Cunha, a um metro da baliza, atirou ao poste após assistência de cabeça do colega de defesa João Miguel na sequência de um livre.

Muito apático e previsível, o único lance de perigo que o Vizela criou neste período - e que podia ter resultado em golo - nasceu de uma 'oferta' do guarda-redes contrário, Carlos Henriques, a Cassiano: este assistiu Samu que, no 'coração' da área, rematou muito por cima (36).

A equipa da casa surgiu transfigurada após o intervalo e, logo no primeiro minuto do segundo tempo, chegou ao golo. Superiormente isolado por Raphael Guzzo, Francis Cann, na cara de Carlos Henriques, não perdoou.

O ganês lesionou-se no lance do golo e, pouco depois, foi substituído por Tavinho que, aos 59 minutos, quase marcou, mas Carlos Henriques levou a melhor com uma boa defesa.

Por cima do jogo, para o que muito contribuiu a entrada de Marcos Paulo, o Vizela faria o segundo aos 70 minutos, com Samu a rematar de primeira, rasteiro, após assistência de Tavinho da direita.

Até ao final do jogo, o Mafra podia ter reduzido, tal como o Vizela aumentado a diferença.

Jogo no Estádio do FC Vizela.

Vizela - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Francis Cann, 46 minutos.

2-0, Samu, 70.

Vizela: Ivo, Richard Ofori, Marcelo (João Pedro, 89), Aidara, Kiki, Ericson (Marcos Paulo, 46), Raphael Guzzo (Leonel Mosevich, 83), Samu, Francis Cann (Tavinho, 53), Kiko Bondoso (André Soares, 89) e Cassiano.

(Suplentes: Pedro Silva, João Pedro, Leonel Mosevich, João Pais, Marcos Paulo, André Soares, David, Tavinho, Cardozo)

Treinador: Álvaro Pacheco.

Mafra: Carlos Henriques, João Cunha (Okitokandjo, 75), João Miguel, Pedro Barcelos, Nuno Campos, Ismael (Andrézinho, 60), Cuca, Gui Ferreira, Carlos Daniel (Lee, 75), Edi Semedo (Moura, 60) e Abel Camará (Wenderson, 75).

(Suplentes: Filipe Neves, Tomás Domingos, Dejan Kerkez, Adrézinho, Fidelis Irhene, Lee, Gustavo Moura, Wenderson e Okitokandjo).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Fábio Melo (Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ericson (14), Kiko Bondoso (45), João Cunha (67) e Marcelo (73).