Filipe Melo garantido para o meio-campo

O Farense garantiu o concurso do médio Filipe Melo, de 29 anos, que rescindiu com o Chaves e era também desejado por Gil Vicente e Feirense. O vínculo é válido por duas temporadas.O jogador fazia parte de um leque restrito de desejos do treinador do Farense, Sérgio Vieira, e as negociações, conduzidas pelo CEO dos algarvios, André Geraldes, com o crivo do presidente João Rodrigues, conheceram grandes avanços no domingo e concretizaram-se esta segunda-feira.Logo que o jogador rescindiu com o Chaves - num processo que não terá sido pacífico internamente - vários clubes posicionaram-se para garantir o concurso do experiente médio, com o Farense a ganhar a corrida, em boa parte em função do ambicioso projeto apresentado ao jogador e da importância que Filipe Melo poderá ter no mesmo.Formado no União de Lamas, o médio passou por beira-Mar, Avanca, Espinho, Arouca, naval, Moreirense, Sheffield Wednesday, Paços de Ferreira e Chaves.