Adeptos do Farense elegem melhor onze da história

O Farense promoveu uma votação do melhor onze da história do clube, iniciativa aberta a todos os adeptos nas redes sociais Facebook e Instagram, e as contas, fechadas esta terça-feira, mostram uma clara preferência por jogadores que serviram os algarvios na sua década dourada, os anos 90.

Na baliza Rufai foi o eleito. O internacional nigeriano, que ganhou uma Taça das Nações Africanas e participou em dois campeonatos do Mundo, representou o Farense por duas épocas e meia, entre julho de 1994 e janeiro de 1997, tornando-se, à altura, a maior transferência da história do clube quando ingressou nos espanhóis do Hércules de Alicante.

Para o quarteto defensivo foram eleitos Eugénio (cumpriu dois ciclos no Farense, o primeiro entre 1988/89 e 1991/92 e o segundo entre 1995/95 e 1999/00), Luizão (representou o Farense entre 1986/87 e 1993/94), Jorge Soares (foi jogador do Farense entre 1989/90 e 1995/96) e Paixão (jogou no Farense entre 1993/94 e 1998/99).

Tal como Rufai, também Jorge Soares e Paixão fizeram parte do grupo que alcançou a melhor classificação de sempre da história do Farense (quinto lugar na 1.ª Divisão em 1994/95) e na época seguinte participaram na primeira eliminatória da Taça UEFA, aqui já com a presença de Eugénio, que conta ainda com um outro registo: esteve presente na final da Taça de Portugal de 1989/90, perdida para o Estrela da Amadora.

No meio campo Pitico (vestiu a camisola do Farense de 1988/89 a 1993/94), Carlos Costa (1995/96 a 2004/05), Hajry (1987/88 e 1988/89 e, depois, entre 1990/91 e 1999/00) e Paco Fortes (1984/85 a 1988/89) foram os mais votados.

Pitico jogou na final (1-1) e na finalíssima (0-2) da Taça de Portugal de 1989/90, Hajry integrou o grupo que obteve o quinto lugar na 1.ª Divisão e participou na Taça UEFA, frente ao Lyon, na qual esteve presente, também, Carlos Costa. Já Paco Fortes deixou marca pela sua qualidade como futebolista e, depois, como treinador, levando, a partir do banco, o Farense aos maiores sucessos da história do clube: presença na final da Taça de Portugal, melhor classificação de sempre e participação na Taça UEFA.

Na frente, José Rafael (1976/77 a 1978/79) e Hassan (1992/93 a 1994/94 e, depois, 1997/98 a 2003/04) a foram os dois avançados mais votados pelos adeptos. O primeiro chegou a internacional A (quando servia o Boavista) e o marroquino é o único jogador da história do Farense que se sagrou melhor marcador da 1.ª Divisão, em 1994/95, com 21 golos.

Seguem-se na lista de mais votados, constituindo o banco de suplentes da melhor equipa de sempre da história do Farense, o guarda-redes Lemajic, os defesas Miguel Serôdio, Portela e King, os médios Sérgio Duarte, Neca e Besirovic e os avançados Mané, Djukic e Mirobaldo.