Adeptos do Farense já festejam subida nas redes sociais

Adeptos do Farense já celebram a subida ao escalão principal do futebol português, nas redes sociais, depois do plano desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo Governo incluir o regresso da 1.ª Liga, no final de maio, mas não da 2.ª Liga, que não será reatada.





Cumpridas 24 jornadas da 2.ª Liga, o Nacional é o líder, com 50 pontos, e o Farense segundo colocado, com 48 pontos, pelo que, não se reatando a prova, a subida dependerá exclusivamente de decisão da Liga. Com o reatamento da 1.ª Liga já aprazado, haverá descidas neste escalão, pelo que os algarvios confiam que, juntamente com o Nacional, estarão no patamar superior, preenchendo as vagas das duas equipas que vierem a ser despromovidas.O Farense participou pela última vez na 1.ª Liga na época 2001/02. A partir daí o clube viveu uma profunda crise, que o levou ao escalão mais baixo do futebol distrital do Algarve, e na temporada em curso foi feito um forte investimento, visando o retorno ao escalão máximo. Já o Nacional esteve pela última vez na 1.ª Liga bem recentemente, em 2018/19.