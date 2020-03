Algarvios agradecem aos profissionais de saúde

A SAD do Farense publicou na noite desta sexta-feira uma mensagem de apoio aos profissionais de saúde, empenhados na luta contra a pandemia do coronavírus.





"Há quem nunca vire as costas. Há quem seja o nosso primeiro e o último reduto. Escolhem-nos, em vez de se escolherem. Em tempos de egoísmo e de condutas dúbias, são eles a cara do altruísmo", refere a mensagem do Farense, que acrescenta: "É tempo dos reis da selva se curvarem perante os reis da vida. A todos os profissionais de saúde: obrigado", pode ler-se.