Álvaro Magalhães vai assumir o comando

Álvaro Magalhães vai treinar o Farense, 10.º colocado na 2.ª Liga, faltando apenas ultimar detalhes para que a contratação do sucessor de Rui Duarte (o qual rescindiu amigavelmente esta segunda-feira ) seja oficializada.A experiência, o profundo conhecimento do futebol português (e em particular da 2.ª Liga) e da vertente técnico-tática das nossas equipas, a capacidade de liderança e a exigência de Álvaro Magalhães, num perfil bem conhecido de André Geraldes, CEO do Farense, terão sido determinantes na escolha dos algarvios.Além disso, a relação próxima entre Álvaro Magalhães e Jorge Jesus também pesou, pois os responsáveis do Farense encontram no antigo lateral-esquerdo semelhanças com o treinador português recentemente afastado do Al-Hilal, da Arábia Saudita.O nosso jornal apurou que André Geraldes, CEO do Farense, manteve contactos com Jorge Jesus (curiosamente antigo jogador do Farense), a fim de recolher informações sobre Álvaro Magalhães. O antigo responsável técnico de Benfica e Sporting terá transmitido indicações relevantes em todo o processo.Álvaro Magalhães prepara-se para assinar um compromisso válido até ao fim da época em curso, com um ano de opção, numa decisão conjunta de toda a estrutura do futebol profissional do Farense, liderada pelo presidente João Rodrigues, com a estreita colaboração de André Geraldes, CEO da SAD, e Manuel Balela, diretor desportivo.