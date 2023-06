André Seruca renova pelo Farense por mais duas épocas

O médio André Seruca, capitão da equipa sub-23 do Farense na última temporada, renovou contrato por duas épocas com os algarvios, anunciou o clube recém-promovido à Liga Bwin.

"Por todo o seu empenho e qualidade demonstrada, esta será uma das nossas apostas nos jovens da casa para a época 2023/24", destacou o emblema de Faro nas redes sociais.

André Seruca, de 22 anos, natural de Faro, dividiu a sua formação por vários clubes e estreou-se como sénior na equipa B do Farense. Também passou pelo Amora, por cedência dos algarvios.

Na temporada 2022/23, somou 24 jogos e dois golos pelos sub-23 do Farense e, pela equipa principal, realizou um encontro, para a Taça de Portugal.

"É com muito orgulho que continuo a representar o clube da minha cidade e sobretudo do coração. Agradeço a confiança que o presidente João Rodrigues e toda a estrutura do futebol profissional depositaram em mim. Acredito que com muito trabalho, esforço e dedicação conseguiremos atingir os objetivos do clube e eu serei sempre mais um para ajudar", comentou o jogador.

André Seruca foi o quinto jogador a renovar contrato desde a subida à I Liga, juntando-se a Marco Matias, Gonçalo Silva, Vítor Gonçalves e Cláudio Falcão, enquanto André Candeias e Hamidou Diallo, oriundos dos sub-23, assinaram pela primeira vez contratos profissionais.