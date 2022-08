A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai instaurar um processo ao Farense na sequência dos insultos racistas por parte dos adeptos do emblema algarvio ao jogador André Clóvis, do Académico Viseu.O caso aconteceu no desafio entre os dois clubes no último sábado depois do avançado brasileiro ser substituído. Quando deixava o terreno de jogo André Clóvis foi insultado e as provocações continuaram até ao final do encontro, momento em que o atacante tentou mesmo confrontar os adeptos, sendo travado pelos companheiros de equipa.Recorde-se que esta foi a segunda vez esta época em que um jogador acusou os adeptos do Farense de insultos racistas, depois de Hwang Hee-chan, avançado sul-coreano do Wolverhanpton, ter feito o mesmo no final de um jogo de preparação na pré-temporada.