Apresentação com Wolves

O Farense apresenta-se hoje aos seus sócios e adeptos, num jogo (18.45 horas, no Estádio de São Luís) de grande cartaz, frente aos ingleses do Wolverhampton, orientados por Bruno Lage, antigo treinador do Benfica, que conta com os préstimos de nove jogadores lusos.

O conjunto da capital algarvia dispõe de um plantel constituído por 24 futebolistas, oito dos quais reforços - Talocha, Gonçalo Silva, Marcos Paulo, Diogo Paulo, Vítor Gonçalves, Velásquez, Marco Matias e Lucão. Jovens dos sub-23 poderão ser chamados ao grupo principal pelo treinador Vasco Faísca, sendo o objetivo traçado para 2022/23 a luta pelos primeiros lugares.