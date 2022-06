Avançado Ponde renova por uma época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Ponde vai continuar ao serviço do Farense, tendo renovado por uma época. Os algarvios ofcializaram esta terça-feira uma informação já avançada pelo nosso jornal.O luso-romeno, que iniciou a sua carreira no Olhanense e passou pela formação do Sporting, cumpriu 32 jogos pelo Farense na época passada, marcando sete golos.