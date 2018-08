Daniel Fernandes: «Feliz por ajudar no bom arranque»

É o melhor arranque de sempre do Farense em campeonatos profissionais - duas vitórias noutros tantos jogos - e o guarda-redes Daniel Fernandes, internacional A português e um dos reforços para esta época, não esconde "a enorme felicidade por estar a contribuir para um começo tão positivo".Pela primeira vez a atuar em Portugal, o luso-canadiano mostra-se "encantado" por ter escolhido um "clube fantástico", em que todos o receberam "muito bem", e salienta "o carinho dos adeptos e o amor pelo clube visível em toda a cidade".Aposta para a baliza desde a 1ª jornada, Daniel Fernandes confessa que ainda está a caminhar para a melhor forma: "Fiquei um ano parado, mas caminho rapidamente para o meu nível habitual, com o apoio da equipa técnica e em particular do treinador de guarda-redes, o Miguel Rosa", garante.O começo de sonho do Farense, um dos líderes da 2ª Liga, "sabe muito bem, mas o que importa é sempre o próximo jogo e a necessidade de continuar a somar pontos, sendo que o próximo adversário, o Sp. Braga B, vale muito mais do que os resultados podem mostrar".O Farense, diz o guardião, "não pode perder o foco e há que dar tudo em campo, com concentração e disciplina".