O defesa-central Luís Rocha, de 32 anos, que na época passada ajudou o Famalicão a subir à 1.ª Liga (chegou a meio da campanha, vindo do Dínamo de Minsk, da Bielorrúsia), é reforço do Farense, reencontrando nos algarvios o treinador Sérgio Vieira.Luís Rocha chega a Faro cedido por uma temporada pelo Famalicão.O jogador era cobiçado pelo Chaves mas acabou por preferir o projeto apresentado pelo Farense, numa contratação conduzida pelo CEO André Geraldes, com o aval e o acompanhamento do presidente João Rodrigues.Está assim preenchida uma das lacunas em aberto no plantel do Farense, ficando apenas por preencher uma vaga no eixo do ataque.