O extremo-direito Diogo Viana, de 32 anos, que na época passada atuou no Arges, da Roménia, é reforço do Farense.O jogador, que também pode desempenhar a função de lateral-direito, é natural de Lagos e vai atuar pela primeira vez, enquanto profissional, ao serviço de um clube da sua região natal."Estou muito orgulhoso por ter assinado por ter assinado por este histórico clube do futebol português, o maior do Algarve, e irei dar tudo para ajudar a colocar o Farense onde nunca esteve", referiu o jogador, na apresentação.Formado no Esperança de Lagos, Sporting e FC Porto, Diogo Viana representou, como sénior, os portistas e ainda Venlo (Holanda), Aves, Penafiel, Gil Vicente, Litex Lovech e CSKA Sofia (ambos da Bulgária), Belenenses, B SAD, Sp. Braga e Feirense.