Fabrício Isidoro e o jogo com o Nacional: «Tão importante como os outros»

A jornada 12 da 2ª Liga coloca frente a frente os dois primeiros da classificação, com o líder Farense a visitar o Nacional, num duelo entre candidatos à subida, encarado de forma ambiciosa pelos algarvios. "É um jogo tão importante como todos os outros pois em disputa estarão, como sempre sucede, três pontos", assinala o médio Fabrício Isidoro.

O Nacional, adianta, "merece o mesmo respeito e cuidado que qualquer outro participante no campeonato, sabendo que nos esperam dificuldades, devido à qualidade do adversário, que não se encontra no segundo lugar por acaso".

No horizonte dos jogadores do Farense "está a vitória". "É esse o nosso objetivo em todos os jogos e vamos preparados para os que nos espera", frisa.

Competitivo

O defesa Luís Rocha realça "a excelente campanha do Nacional, que conta com um plantel muito experiente, formado em larga medida por jogadores provenientes da época passada e com experiência de 1ª Liga".

Por isso, diz o central dos algarvios, "será seguramente um jogo muito competitivo e nada fácil, entre duas boas equipas, que por algum motivo estão nos dois primeiros lugares da tabela classificativa".O lateral-esquerdo David Sualehe, recuperado de lesão que o afastou da competição durante mais de um mês, já trabalha sem limitações mas é provável que a longa paragem (e a consequente falta de ritmo) leve o treinador Sérgio Vieira a não contar com o luso-moçambicano para a deslocação ao reduto do Nacional. Matheus Silva, Tavinho e Patrick continuam entregues aos cuidados do departamento médico e não farão parte das opções para o importante duelo da Choupana, o mesmo sucedendo com Filipe Melo, que completou uma série de cinco cartões amarelos e cumprirá castigo.