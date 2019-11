Fabrício Isidoro: «Humildade é essencial para atingir a meta»

O primeiro golo do médio Fabrício Isidoro no campeonato da 2ª Liga desta época rendeu um precioso triunfo ao Farense no reduto da Académica, que serviu para os algarvios cimentarem o estatuto de líderes da prova."Foi um êxito muito importante num campo difícil, no qual o Farense nunca havia ganho, e contra um adversário de qualidade, o que valoriza ainda mais o que fizemos", assinala o médio brasileiro, em declarações à sua assessoria de imprensa.O golo deixou Fabrício Isidoro "muito feliz", mas sublinha que "aquilo que verdadeiramente conta é o coletivo e os três pontos somados, pois acima de tudo estão os interesses da equipa".O Farense tem vindo a escalar posições na tabela classificativa e já chegou à liderança, mas Fabrício recusa qualquer tipo de euforia. "Ainda falta muito campeonato e há que continuar a trabalhar com a mesma determinação, mantendo os pés no chão e pensando jogo a jogo", refere o jogador ao serviço do emblema da capital algarvia."A humildade é essencial e só assim conseguiremos alcançar os nossos objetivos", sentencia Fabrício Isidoro.