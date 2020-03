Farense abre conta solidária destinada a angariar fundos para compra de equipamento hospitalar

O Sporting Clube Farense abriu a conta solidária "Atrás de cada máscara há um coração - Farenses juntos contra o Covid-19", visando a angariação de fundos para o Algarve Biomedical Center e para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.





Aquelas duas entidades são responsáveis pela aquisição de equipamentos e materiais destinados aos hospitais da região e o Farense apela à participação de todos, prometendo fazer de Faro "um exemplo a nível nacional".O clube, presidido por João Rodrigues, anuncia ainda que igualará o montante final das doações, duplicando-o.Os interessados poderão fazer os seus depósitos na conta com o seguinte IBAN: PT50 0010 0000 4974 8480 0025 1Recorde-se que no último domingo o Farense já havia anunciado uma doação de 100 mil euros ao Algarve Biomedical Center, para compra de material e equipamento hospitalar, valor resultante da participação do clube e vários parceiros, incluindo o patrocinador principal da equipa profissional, os vinhos Couteiro Mor, propriedade do presidente João Rodrigues.