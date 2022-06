Farense apresenta-se aos sócios frente ao Wolverhampton

O Farense, da 2.ª Liga, vai apresentar-se aos sócios no final de julho, frente aos ingleses do Wolverhampton, orientados por Bruno Lage e com vários portugueses no plantel, anunciaram este domingo os algarvios.

O jogo com os wolves, 10.ºs classificados na última edição da Premier League, principal escalão do futebol inglês, está marcado para 31 de julho, às 18h45, no Estádio de São Luís, em Faro.

Este é, para já, o único encontro de pré-época confirmado pelos algarvios, que na segunda-feira iniciam os trabalhos de campo com um treino aberto aos sócios, às 10h00, no São Luís.

A equipa de Faro, orientada por Vasco Faísca, conta com sete reforços para a nova época: os defesas Gonçalo Silva e Talocha, os médios Marcos Paulo, Vítor Gonçalves e Jhon Velásquez e os avançados Marco Matias e Lucão.