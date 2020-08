Farense confirma chegada de Mansilla

O Farense anunciou esta quinta-feira a chegada do extremo argentino Brian Mansilla, emprestado pelo Racing Club, da Argentina, por uma temporada, confirmando notícia já avançada pelo nosso jornal.





O acordo de cedência prevê opção de compra pelo Farense no final da temporada, com os algarvios a terem de desembolsar cerca de 2,5 milhões de euros se quiserem garantir 70 por cento do passe do jogador.Na época passada Mansilla, de 23 anos, esteve emprestado ao Vitória de Setúbal, figurando como a sétima unidade mais utilizada pelos sadinos na 1ª Liga.