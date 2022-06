Farense confirma contratação de Talocha

O Farense anunciou esta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Talocha, ex-Gil Vicente, que rubricou um contrato válido por duas temporadas, confirmando notícia há muito avançada pelo nosso jornal."Estou muito feliz por esta oportunidade e espero corresponder em todos os jogos a aposta que fizeram em mim. Vim de alma e coração para ajudar o Farense a atingir os seus objetivos", referiu o jogador no ato da assinatura do contrato.Talocha, de 32 anos, cresceu nas camadas jovens do Famalicão, chegando a sénior, e representou depois Vizela, Boavista, Atromitos (Grécia), Riga (Letónia) e Gil Vicente, sendo habitual titular, na última época, na formação de Barcelos, que garantiu o acesso às competições europeias.