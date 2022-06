Farense confirma Lucão para o ataque

O Farense confirmou esta quinta-feira a contratação do avançado brasileiro Lucão, de 22 anos, que na época passada atuou na Sanjoanense, na Liga 3, somando nove golos e uma assistência, em 14 jogos.

"Agradeço ao Farense pela confiança depositada e pela oportunidade. Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube e espero conquistar grandes coisas com esta camisola", referiu o jogador, citado nas redes sociais do Farense.

Lucão destaca-se pela sua capacidade física e conta no seu currículo com um título de campeão goiano, em 2021, ao serviço do Grémio Anápolis, tendo já jogado na Série A do Brasileirão, com a camisola do Atlético Goianiense.