Farense confirma Sérgio Vieira como novo treinador

O português Sérgio Vieira é o novo treinador do Farense, anunciou esta quarta-feira a equipa algarvia, que terminou na 10.ª posição a 2ª Liga portuguesa de futebol esta temporada, confirmando desta forma a informação adiantada por"O SC Farense informa que chegou a acordo com o treinador Sérgio Vieira para a época desportiva 2019/2020. Damos-lhe as boas-vindas e desejamos todo o sucesso pessoal e desportivo ao Sérgio Vieira e a toda a sua equipa técnica", refere o clube de Faro na sua página oficial de Facebook.De acordo com a SAD algarvia, os "bons resultados desportivos" de Sérgio Vieira, incluindo "a importante contribuição na subida à 1ª Liga" do Famalicão, onde exerceu funções esta época, assim como o seu "caráter e experiência", foram as razões que levaram a administração liderada por João Rodrigues a decidir "que seria a pessoa certa para alcançar os objetivos determinados pelo Farense", os quais não são especificados.Sérgio Vieira, de 36 anos, iniciou a carreira de técnico nas divisões inferiores portuguesas, antes de uma experiência no Brasil, onde passou, entre outros, por Atlético Paranaense, Ferroviária e América Mineiro.De regresso a Portugal, orientou o Moreirense na 1º Liga, durante a temporada 2017/2018, e iniciou a temporada em curso no Famalicão, que deixou no 2.º lugar da Segunda Liga à passagem da 26.ª jornada.