Farense de Cabo Verde dá os parabéns pela subida

O Sporting Clube Farense Fonte Filipe, da cidade do Mindelo, em Cabo Verde, endereçou, através de uma mensagem difundida nas redes sociais, os parabéns ao Farense pela confirmação da subida à 1ª Liga, em assembleia geral da Liga de Clubes.





O emblema cabo-verdiano foi fundado em setembro de 1983, na sequência de uma visita do Farense, então presidido por Fernando Barata, àquele país. Os algarvios ofereceram os equipamentos utilizados nos jogos disputados no Mindelo, o que ajudou a nascer um novo clube, no bairro da Fonte Filipe.O Sporting Clube Farense Fonte Filipe participa no campeonato da 1ª Divisão da ilha de São Vicente e ostenta como principal troféu a conquista do título local da 2ª Divisão, em 2015.