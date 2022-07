Farense empata com Wolverhampton

O Farense empatou com os ingleses do Wolverhampton (1-1), no jogo de apresentação dos algarvios aos seus adeptos, disputado este domingo, no Estádio de São Luís, em Faro.Ponde colocou o Farense em vantagem, aos cinco minutos, na marcação de um livre direto, e Hwang empatou, na cobrança de um penálti, aos 56 minutos.