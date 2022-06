Farense garante Defendi por mais uma época

O guarda-redes Rafael Defendi vai continuar ao serviço do Farense (Liga Sabseg), tendo renovado por uma época.Aos 38 anos, o guardião brasileiro parte para a terceira campanha ao serviço dos algarvios, pelos quais soma 43 jogos."É uma honra continuar a representar este clube e esta cidade e vou dar o meu melhor, com muita vontade e dedicação, em agradecimento por toda a confiança e carinho que sempre senti, na esperança de ser uma época de muito sucesso", referiu o futebolista, no ato de formalização do novo contrato.Em Portugal Defendi já representou Aves, Paços de Ferreira e Famalicão, além, naturalmente, do Farense.