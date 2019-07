Farense garante Matheus Silva por empréstimo

Matheus Silva, lateral-direito brasileiro vai reforçar o Farense por uma temporada, por empréstimo do Bahia, anunciou o clube da 2.ª Liga.





"O SC Farense informa que chegou a acordo com o Esporte Clube Bahia para a cedência por empréstimo do atleta Matheus Silva para a temporada 2019/2020", revelou o emblema algarvio nas suas redes sociais.O empréstimo engloba uma cláusula de opção de compra que poderá ser ativada no final da presente temporada, acrescentou o Farense. Matheus Silva, 21 anos, nono reforço dos algarvios para a nova época, chegou ao Bahia no início de 2019, depois de ter representado Desportiva Paraense, São Francisco e Paysandu, sempre no seu país natal.