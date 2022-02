Farense inscreveu dupla no fecho do mercado de inverno

O Farense anunciou esta segunda-feira a contratação (já há vários dias avançada pelo nosso jornal) do lateral-direito Pedro Albino, ex-Amora, e ainda do jovem médio camaronês Mintongo, que começará o seu percurso pelos sub-23 dos algarvios.

Pedro Albino, de 23 anos, formado nas escolas do Olhanense e com passagens pelos sub-23 do Estoril e pelo Amora, assinou por duas épocas e meia e manifestou-se "muito feliz por representar um dos históricos do futebol português, sendo uma honra vestir esta camisola". O defesa promete "ser mais um a ajudar para colocar o Farense onde merece estar".

Já Arc-En-Ciel Mintongo, de 19 anos, internacional camaronês sub-17, é uma aposta de futuro, proveniente da Academia Nkufo, do seu país natal.