Farense junta-se ao combate ao coronavírus

O Farense cedeu as instalações do clube e manifestou disponibilidade para a aquisição de material de apoio no combate ao coronavírus, na sequência do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





Em comunicado, o clube algarvio manifesta "total disponibilidade para colaborar com todas as entidades locais, regionais e nacionais, contribuindo para a rápida amenização do impacto cada vez mais danoso deste surto".O Farense revela ainda ter sido comunicado ao presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, a "disponibilidade para a cedência das infraestruturas do clube — pavilhão multidesportivo, ginásio, espaço sob a bancada nascente e balneários — para qualquer necessidade tida por conveniente." O clube manifestou ainda, junto das entidades ligadas à unidade hospitalar de Faro, "a disponibilidade para a aquisição de qualquer material de apoio, auxílio ou monitorização dos pacientes infetados pela Covid-19".