Farense oficializa Jhon Velásquez

O jogador já atuou na Copa Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul, e foi convocado por duas vezes para a seleção da Colômbia, embora não se tenha estreado pela seleção do seu país.

O Farense oficializou esta quarta-feira a contratação do médio colombiano Jhon Velásquez, de 27 anos, proveniente do Independiente de Santa Fé e já anunciado como reforço pelo nosso jornal.O Farense não indicou a duração do contrato mas informações provenientes da Colômbia indicam que Velásquez chega emprestado por uma época, com o Farense a ter opção de compra do passe no final desse período.