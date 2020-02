Farense vence suecos do Hammarby

O Farense bateu esta quarta-feira, por 3-2, o Hammarby, terceiro classificado do campeonato da Suécia em 2019, em jogo de treino disputado na Quinta do Lago, em Almancil.

Bandarra, na execução soberba de um livre direto, abriu a contagem (21 minutos) e os suecos empataram antes do intervalo, por Kacaniklic (42 minutos). Na segunda parte, André Vieira foi derrubado na grande área e Ryan Gauld converteu o penálti (68'), com os restantes golos a surgirem na ponta final do encontro: Tankovic (80 minutos) fez o 2-2 e Lucca, de cabeça, estabeleceu o 3-2 final, após canto apontado por Ryan Gauld (82 minutos).

O Farense, que no próximo domingo recebe a Oliveirense, em jogo a contar para o campeonato da 2.ª Liga, mostrou-se superior e comandou o jogo, frente a um adversário com bons argumentos técnicos e muito poderoso fisicamente.

O Hammarby encontra-se em estágio no Algarve, cumprindo a pré-época: o campeonato sueco de 2020 arranca em 5 de abril.