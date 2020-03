Gala dos 110 anos do Farense adiada devido ao coronavírus

O Farense decidiu adiar, para data a anunciar, a gala do seu 110.º aniversário, que estava marcada para o próximo dia 1 de abril.





Numa nota informativa aos sócios, e assinada pelos presidentes dos três orgãos (João Rodrigues, Cristóvão Norte e José Alberto Pereira, líderes, respetivamente, da direção, assembleia geral e conselho fiscal), lê-se o seguinte:"Em virtude do recente surto do novo coronavírus, COVID-19, que revela um risco de contágio preocupante, a Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um comunicado que recomenda a suspensão de eventos de massas em recinto fechado como forma de controlo da sua propagação.O Sporting Clube Farense, no cumprimento responsável destas orientações, por prudência, vê-se assim compelido a suspender a gala de comemoração dos 110 anos do clube em preparação há várias semanas: os superiores interesses de todos os cidadãos serão sempre prioridade no nosso clube.O evento agendado para o próximo dia 1 de abril fica assim sem efeito, remetendo o Sporting Clube Farense para outra data que, em estreita articulação com as autoridades de saúde, ofereça total segurança para todos os seus intervenientes.Os sócios que perfazem 75,50 e 25 anos de vínculo ao clube serão oportunamente distinguidos com a notoriedade e relevo que essa homenagem merece".