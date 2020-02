Garantido forte apoio diante do FC Porto B

Os adeptos do Farense têm manifestado nas redes sociais a sua preocupação com a quebra de rendimento da equipa, que somou apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos, tendo este domingo perdido a liderança da 2.ª Liga para o Nacional.





Às manifestações de descontentamento dos adeptos juntam-se também palavras de estímulo e de incentivo na fase mais difícil da época e está garantido um forte apoio à equipa no próximo jogo, no reduto do FC Porto B.Fruto da pior série da campanha, o Farense, que era líder da prova à 14.ª jornada, com dez pontos de avanço sobre o terceiro colocado, está agora, à 19.ª ronda, no segundo posto, com apenas três pontos de vantagem sobre o terceiro.O objetivo, diante do FC Porto B, passa por um triunfo que não permita uma maior aproximação das equipas que ambicionam um dos dois primeiros lugares da tabela classificativa.