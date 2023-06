Gonçalo Silva continua no Farense mais uma época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa central Gonçalo Silva renovou com o Farense por mais uma época, anunciou este sábado o clube recém-promovido à Liga Bwin.

"Uma das vozes de comando da nossa defesa irá ser Farense por mais uma época. Um grande profissional dentro e fora de campo, que não dá um bola por perdida, e um dos pilares da nossa defesa, a menos batida na II Liga 2022/23", destacou o emblema algarvio nas suas redes sociais.

O Farense, que esta semana já tinha anunciado a renovação do extremo Marco Matias, considera que o central de 32 anos "será uma peça essencial para alcançar os objetivos" na temporada de regresso ao escalão principal, após dois anos de ausência.

"É uma alegria imensa poder vestir novamente esta camisola mais uma época e poder representar este clube no mais alto escalão do nosso futebol. Que a próxima época seja mais uma recheada de sucessos e que com todos os farenses juntos e unidos alcancemos os nossos objetivos", declarou o jogador, que na sua primeira época pelos algarvios somou 25 jogos na II Liga.

Antes do Farense, Gonçalo Silva passou por Barreirense, Lousada, Atlético, Sporting de Braga, Belenenses, BSAD e Radomiak Radom (Polónia).