Gonçalo Silva reforça eixo defensivo

O defesa-central Gonçalo Silva, de 31 anos, é reforço do Farense. O jogador cumpriu a última época nos polacos do Radomiak Radom, tendo anteriormente servido Sp. Braga, Belenenses e B SAD."É um enorme orgulho e alegria poder representar um clube com a história do Farense", referiu o jogador, no ato da assinatura do vínculo (válido por uma época), acrescentando: "Espero corresponder à confiança que depositaram em mim, sendo mais um nesta grande família para ajudar a que os nossos objetivos sejam atingidos".